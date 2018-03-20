Горэлектротранс: Wi-fi в курсирующих по улице Савушкина трамваях появится к маю

К установке оборудования «Горэлектротранс» может привлечь инвестора

ГУП «Горэлектротранс» намерен к 1 мая этого года оборудовать бесплатным Wi-fi общественный транспорт, которому предстоит доставлять болельщиков к стадиону на Крестовском острове. Всего новое оборудования появится на 300-400 единицах подвижного состава.

Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу предприятия. Примечательно, что Wi-fi задействуют в том общественном транспорте, который курсирует по улице Савушкина. Это трамваи. К установке оборудования «Горэлектротранс» может привлечь инвестора по примеру «Третьего парка» и «Пассажиравтотранс».

Ранее стало известно, что «Пассажиравтотранс» намерен подключить к Интернету 700 автобусов к чемпионату мира по футболу за счет инвестора «ФриСити».