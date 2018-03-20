В Петербурге расскажут, как пересмотреть стоимость недвижимости по кадастру

Горячую линию проведут Управление Росреестра по Петербургу и Кадастровая палата

Горячая телефонная линия по пересмотру кадастровой стоимости объектов недвижимости пройдет в Петербурге в среду, 21 марта. Организаторами мероприятия выступят Управление Росреестра по Петербургу и Кадастровая палата.

В ходе горячей линии можно получить информацию о процедуре пересмотра результатов, а также задать другие вопросы, касающиеся работы Комиссии по рассмотрению споров об определении кадастровой стоимости.

На звонки по телефону 400-04-50 с 14.00 до 16.00 часов ответят начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Управления Росреестра Анна Павловна Шихова и начальник отдела определения кадастровой стоимости филиала Кадастровой палаты — Дмитрий Анатольевич Барков.