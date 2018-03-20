В КРТИ появился новый первый заместитель председателя ведомства

На новом мосту Андрей Семчанков будет заниматься вопросами дорожного ремонта

К исполнению обязанностей первого заместителя председателя КРТИ Смольного со вторника, 20 марта, приступил Андрей Семчанков. На этом посту ему предстоит курировать вопросы дорожного ремонта и организации движения в Петербурга.

Ранее первым заместителем председателя КРТИ был Вадим Власов. В конце прошлого года после многочисленных конфликтов с губернатором Петербурга Георгием Полтавченко он перешел на работу в министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Кроме того, 9 марта назначен новый заместитель председателя КРТИ назначен Сергей Румянцев.

Андрей Семчанков родился 22 июля 1967 года в Ленинграде. В 1990 году окончил Ленинградское высшее военное инженерное строительное Краснознаменное училище имени генерала армии А.Н. Комаровского по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (инженер-строитель)».

С 1985 по 2013 годы служил в Вооруженных силах Российской Федерации (строительно-квартирные органы). В 2014 году работал главным инженером в СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». С 2015 года трудился в должности заместителя председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.