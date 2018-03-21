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21 Март, 2018


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В Ленобласти на борьбу с недобросовестными застройщиками призовут силовиков

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в: Новости
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Небольшой процент «проблемных» ЖК вызывает серьезную озабоченность со стороны областного правительства

Ленинградская область готова усилить координацию с силовыми структурами в борьбе с недобросовестными застройщиками. Об этом губернатор 47 региона Александр Дрозденко заявил в ходе заседания коллегии областной прокуратуры, посвященной соблюдению прав участников долевого строительства.
Глава региона отметил, что Ленобласть является одним из лидеров строительной отрасли России — в 2018 году запланирован ввод 2,25 млн кв. м жилья. Большинство домов в области сдается без замечаний со стороны контролирующих органов, однако небольшой процент «проблемных» жилых комплексов вызывает серьезную озабоченность со стороны областного правительства.
«С 2012 по 2016 годы мы решили проблемы дольщиков 15 домов — 2 113 граждан обрели квартиры. В 2017 году еще почти 11 000 собственников получили ключи от квартир в жилых комплексах, построенных с отставанием от графика. Ленинградская область уже направила в Государственную думу свои предложения по модернизации законодательства о долевом строительстве, и мы рассчитываем, что проблемных домов с каждым годом будет все меньше», — подчеркнул Александр Дрозденко.

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