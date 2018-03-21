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21 Март, 2018


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За год в Петербурге отремонтируют 86 фасадов домов-памятников

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в: Новости
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Фасадные конструкции заменят и на 28 так называемых «плиточных домах»

В планах Фонда капремонта Петербурга отремонтировать в Северной столице в 2018 году 270 фасадов. Как сообщает «АСН-инфо», об этом рассказал в рамках XIV международной специализированной выставки и конференции начальник строительного контроля оператора программы Андрей Петухов. По его словам, в том числе, в Северной столице восстановят 86 фасадов домов-памятников. Кроме того, фасадные конструкции заменят и на 28 так называемых «плиточных домах». Как отметил Андрей Петухов, работы на данных объектах более сложные.

«Как правило, такие дома имеют мелкую плитку. Технологически ремонт более трудоемкий»,-  пояснил он.

Чиновник пожаловался также на проблемы с ремонтом домов с с самодельным остеклением балконов и лоджий.

 

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