«Лидер Групп»: ввод второй очереди ЖК «Три Кита» перенесен на осень 2018 года

В компании заверяют, что ключи все равно вручат до 31 декабря 2018 года

Компания «Лидер Групп» опубликовала на своей сайте официальное сообщение о переносе сроков ввода в эксплуатацию второй очереди ЖК «Три Кита» в Мурино на сентябрь 2018 года. В обращении к дольщикам представители застройщика заверяют, что возведение объекта ведется высокими весьма высокими темпами, но ряд работ не успеют завершить в заявленные ранее сроки. При этом ключи новоселам обещают вручить в срок до 31 декабря 2018 года.

Сейчас компания подала заявление на продление разрешения на строительство. После получения документа, будут разосланы официальные уведомления.

«Благодарим тех участников долевого строительства, которые верят в компанию и остаются с нами. Со своей стороны мы обещаем, что приложим все усилия, чтобы перенос больше не было!», — говорится в сообщении компании.