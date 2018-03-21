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21 Март, 2018


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На продажу выставят 23 га земли в Зеленогорске под строительство апартаментов

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в: Новости
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Жилье на участке строить нельзя, но можно пройти проторенной дорогой Seven Suns Development и построить «санаторий»

Российский аукционный дом 25 мая попытается продать с торгов участок в 23 га в Курортном районе Петербурга. На трех участках (2,4, 4,8 и 15,7 га) остается только здание столовой, построенное в 2017 году, отмечают в фонде.

Отметим, что согласно ПЗЗ участки относятся к зоне ТР3-2, где разрешено строительство объектов туризма, дачного фонда и санаторно-лечебных учреждений, однако как говорят в РАД, потенциальный инвестор может построить здесь апарт-отель площадью около 70 тыс. кв.м жилья. Или же коттеджный поселок. Все участки обеспечены инженерными коммуникациями.

Любопытно также, что торговаться будут по голландской схеме — на понижение. Начнут с 1,45 млрд рублей, отсечка — 900 млн.

«В данном районе уже работает несколько операторов, но в основном это именно отели, например, загородный клуб Терийоки, Гелиос отель. Все они расположены вдоль Приморского шоссе. Рядом с участком отсутствуют аналогичные проекты. Большая площадь участка позволяет будущему инвестору реализовать здесь уникальный проект с собственной зеленой зоной», – комментирует Дмитрий Альтбрегин, руководитель коммерческого департамента РАД.

При этом участок находится в удалении от курортной полосы — до Приморского шоссе- 3 км.

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