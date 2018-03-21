В России удалось расселить свыше 10 млн «квадратов» аварийного жилья

Однако еще 12 субъектов продолжают трудиться после завершения срока программы

В России расселено 10,63 млн квадратных метров аварийного жилья, в новые квартиры переехало 678,5 тысяч человек, уровень выполнения плана составил 98,8%. Таковы данные на 1 марта. Об этом рассказал заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис в ходе Всероссийского селекторного совещания по вопросам аварийного жилья.

По словам чиновника, 71 регион полностью завершил программу, еще 12 субъектов федерации продолжают работу, в том числе, в отношении вновь выявленного аварийного жилья.

«В ходе анализа жилищного фонда было выявлено порядка 151 тысячи квадратных метров аварийного жилья, которое неправомерно было не включено в программу расселения аварийного фонда. Например, на одной улице стоит два одинаковых дома, построенных одновременно, в одинаковом состоянии, один включили в программу, второй- нет. Подобные случаи разбирались субъектами, был составлен реестр таких домов и Правительством было принято решение о выделении дополнительных средств на расселение такого жилья»,- отметил Андрей Чибис.

По состоянию на март остается ряд регионов, нарушающих сроки расселения жилья — долги за предыдущие периоды составляют порядка 1% от общего объема, и эта работа должна быть завершена до конца года.

«Лишь ряд субъектов оказался не в состоянии справиться с взятыми на себя обязательствами по расселению в срок. Несколько регионов и сейчас демонстрируют практически нулевую динамику по завершению этой работы, это республики Карелия, Тыва и Кировская область. Такая работа недопустима! О ситуации в этих регионах уже известно главе ведомства Михаилу Меню, он планирует направить руководству страны доклад о реализации программы отстающими регионами», — заявил Андрей Чибис.

Напомним, срок действия Федеральной программы расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года завершился 1 сентября 2017 года. Она была реализована на 95%.