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21 Март, 2018


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СМИ: Петербург поможет материально «Теплосети»

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в: Новости
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Размер финансовой помощи пока не разглашается

Власти Петербурга изучают возможности софинансирования инвестпрограммы «Теплосети Санкт-Петербуг». Однако конкретные параметры материальной помощи пока не разглашаются.

Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на вице-губернатора Игоря Албина.

«Мы понимаем, что у города блокирующий пакет, и готовы материально помогать в решении этих проблем. Сейчас ремонтная программа компании составляет 14 км, а этого недостаточно. А 5 тысяч прорывов в отопительный сезон – это слишком много. Тем более, что прорывы эти резонансные», — цитирует интернет-газета главу строительного блока.

Отметим, что до сих пор все попытки, предпринятые Смольном, полностью выкупить «Теплосеть» у ТГК-1 не увенчались успехом. Компания владеет 74,99% акций «Теплосети» .В свою очередь, ТГК-1 более чем на 51% принадлежит ООО «Газпром энергохолдинг», а на 29,44% — финской Fortum Power and Heat Oy.

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