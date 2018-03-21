После 2020 года в Ленобласти появится единый тариф на воду

«Леноблводоканал» заработает по всех районах 47 региона

После создания единого предприятия по снабжению населения водой в Ленобласти может быть установлен единый тариф на этот коммунальный ресурс. Об этом рассказал на Совете новостроек заместитель председателя правительства 47 региона Михаил Москвин. «Сейчас стоимость воды зависит от множества факторов: перевозки, стоимости оборудования и т.д. Единая компания усреднит тариф», — пообещал он.

По словам заместителя генерального директора по работе с органами власти и административным вопросам «Леноблводоканала» Сергея Морозова, предприятие готово начать работу на территории 47 региона до конца 2020 года. Сейчас организация обслуживает 5 районов.