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21 Март, 2018


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С мая в Ленобласти в автобусах начнут принимать к оплате за проезд «подорожники»

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Дата:
в: Новости
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Стоимость проезда будет такой же, как в Петербурге

С мая этого года в Ленобласти на двух маршрутах автобусов запустят пилотный проект, в рамках которого проезд можно будет оплатить по «подорожникам». Об этом рассказал на Совете новостроек советник вице-губернатора Ленобласти по вопросам транспорта Михаил Присяжнюк. Речь идет о маршрутах №596А «Кудрово — станция метро улица Дыбенко» и №403 «Большая Ижора — Купчино».

По его словам, все соответствующие договоренности с Петербургом уже достигнуты, сейчас решаются последние технические вопросы.

«По нашим рассчетам, «подорожником будут пользоваться 50% жителей Всеволожского района. Стоимость проезда будет равна стоимости в Петербурге», — сказал он.

 

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