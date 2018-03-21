С мая в Ленобласти в автобусах начнут принимать к оплате за проезд «подорожники»

Стоимость проезда будет такой же, как в Петербурге

С мая этого года в Ленобласти на двух маршрутах автобусов запустят пилотный проект, в рамках которого проезд можно будет оплатить по «подорожникам». Об этом рассказал на Совете новостроек советник вице-губернатора Ленобласти по вопросам транспорта Михаил Присяжнюк. Речь идет о маршрутах №596А «Кудрово — станция метро улица Дыбенко» и №403 «Большая Ижора — Купчино».

По его словам, все соответствующие договоренности с Петербургом уже достигнуты, сейчас решаются последние технические вопросы.

«По нашим рассчетам, «подорожником будут пользоваться 50% жителей Всеволожского района. Стоимость проезда будет равна стоимости в Петербурге», — сказал он.