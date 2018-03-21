Новоселы ЖК «Полюстрово парк»: мы можем взлететь на воздух

Жизнь гражданам отравляет ООО «Нордгаз»

Новоселы ЖК «Полюстрово парк» от компании Setl City жалуются на соседство с предприятием ООО «Нордгаз». Граждане уверены, что в их районе может произойти серьезный взрыв, если сотрудники компании допустят нарушения с разгрузкой или транспортировкой баллонов со взрывоопасными газами — пропаном, кислородом, водородом, ацетиленом, сообщает NevaToday.

При этом, как считают новоселы жилого комплекса, вход на территорию ООО «Нордгаз» никак не контролируется.

«Достаточно одного террориста или просто курящего человека — и жилой район взлетит на воздух. А буквально в 50-100 м от опасного объекта — жилые дома, детские сады, школы, больница, фитнес-клубы, магазины, супермаркет Лента, военный завод Авангард», — приводит интернет-издание слова активистов.

Как они утверждают, в региональном управлении МЧС признают, что предприятия нарушает требования безопасности.

Активисты уже разместили в интернете петицию и готовят акцию протеста.

Отметим, ранее на соседство с финским заводом Tikkurila пожаловались жильцы ЖК «ЗимаЛето» от того же застройщика.