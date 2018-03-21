жк днепропетровская 37

21 Март, 2018


Актуальное
Главная
Новости

Новоселы ЖК «Полюстрово парк»: мы можем взлететь на воздух

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Жизнь гражданам отравляет ООО «Нордгаз»

Новоселы ЖК «Полюстрово парк» от компании Setl City жалуются на соседство с предприятием ООО «Нордгаз». Граждане уверены, что в их районе может произойти серьезный взрыв, если сотрудники компании допустят нарушения с разгрузкой или транспортировкой баллонов со взрывоопасными газами — пропаном, кислородом, водородом, ацетиленом, сообщает NevaToday.

При этом, как считают новоселы жилого комплекса, вход на территорию ООО «Нордгаз» никак не контролируется.

«Достаточно одного террориста или просто курящего человека — и жилой район взлетит на воздух. А буквально в 50-100 м от опасного объекта — жилые дома, детские сады, школы, больница, фитнес-клубы, магазины, супермаркет Лента, военный завод Авангард», — приводит интернет-издание слова активистов.

Как они утверждают, в региональном управлении МЧС признают, что предприятия нарушает требования безопасности.

Активисты уже разместили в интернете петицию и готовят акцию протеста.

Отметим, ранее на соседство с финским заводом Tikkurila пожаловались жильцы ЖК «ЗимаЛето» от того же застройщика.

 

Теги:

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X