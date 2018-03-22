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23 Март, 2018


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Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Капитан Немо»

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в: Новости
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«Лидер Групп» рассчитывает в ближайшее время открыть продажи в ЖК «Нахимов», «Магеллан» и «Колумб»

Госстройнадзор выдал на днях компании «Лидер Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Капитан Немо» на намыве Васильевского острова на улице Александра Грина, дом 2, корпус 1, строение 1. Номер разрешения 78-02-08-2017 от 21.03.2018, сообщает пресс-служба девелопера.

Там отмечают, что 17-этажный кирпично-монолитный рассчитан на 656 квартир

«Поздравляем с этой долгожданной новостью владельцев квартир и благодарим за то, что они вместе с нами прошли этот путь! «Капитан Немо» – сложный, но знаковый проект. С него началось строительство на новых намывных территориях: было немало подводных камней и течений, на наши плечи было возложено решение многих непростых вопросов. Этот опыт бесценен. Локация интересная, уникальная, и мы обязательно продолжим здесь работать. Скоро будут открыты продажи новых проектов квартала «Гавань Капитанов» – комплексов бизнес- и комфорт-класса «Нахимов», «Магеллан» и «Колумб», – отмечает директор по продажам и маркетингу «Лидер Групп» Виталий Виноградов.

Отметим, что продажи в комплексе были открыты еще в далеком теперь 2012 году, а сдать объект хотели  к IV кварталу 2014 года. С тех пор сроки менялись столько раз, что не помнят уже и профессионалы рынка. Только в 2017 году комплексу четыре раза переносили самый последний китайский «дедлайн». Последним сроком называлось 31 января 2017 года. Затем стало известно, что комплекс сдадут до конца первого квартала 2018 года. Это обещание девелопер выполнил.

 

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