В мае Смольный закупит социальное жилье на 9 млрд рублей

Контракты с победителем торгов заключат летом

Комитет имущественных отношений Смольного намерен в мае этого года провести конкурсы на закупку социального жилья для льготных категорий граждан на сумму в 9 млрд рублей вместо запланированных 6,2 млрд. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Контракты с победителями торгов подпишут в июне этого года.

Жилье предполагается выкупать у застройщиков в многоквартирных домах, сданных в эксплуатацию, а также в МКД со сроком ввода в 2018-2019 годах. Передача первых квартир в собственность города должна состояться во втором полугодии 2018 года.

Отметим, конкурсы уже давно по традиции выигрывают «ЛСР. Недвижимость. Северо-Запад» или «Дальпитерстрой».

Жилье направляется на улучшение жилищных условий многодетным, детям-сиротам, обитателям коммунальных квартир и лицам с редкими заболеваниями. Между тем, обычная городская очередь вот уже много лет практически не движется.