СМИ: все гипермаркеты «О’Кей» могут быть проданы «Ашану»

Оба ритейлера факт возможной сделки не комментируют

Французский продуктовый ритейлер «Ашан» возобновил переговоры с владельцами «О’Кей» о покупке гиперпаркетов. Речь может пойти как о продаже части объектов, так и всей сети в целом.

Об этом сообщает ДП со ссылкой на собственные источники на рынке. По их данным, ранее переговоры не удалось завершить, так как «Ашан» не был готов приобретать супермаркеты «О’Кей».

Оба ритейлера факт возможной сделки не комментируют.

Между тем, источник издания уверены, что сети договорились как минимум о покупке одного гипермаркета «О’Кей» на Заневском проспекте. Объект «Ашана» здесь планируется запустить уже в мае.

В случае продажи гипермаркетов владельцы сети «О’Кей» будут развивать толькосеть дискаунтеров «Да!». На 1 октября 2017 года под управлением ГК «О’Кей» было 37 супермаркетов, 72 гипермаркета и 59 дискаунтеров.

Напомним, о возможной продаже гипермаркетов «О’Кей» стало известно в начале 2017 года. А в конце прошлого года ритейлер заявил о том, что готов избавиться от 13 из 20 супермаркетов.