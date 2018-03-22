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23 Март, 2018


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В ЗакСе заговорили о вотуме недоверия Полтавченко из-за плохой уборки снега

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в: Новости
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В Жилищном комитете поясняют: будут деньги — будет нормальная уборка

Пока не будет поставлен вопрос о соответствии губернатора Петербурга Георгия Полтавченко занимаемой должности, до тех качество уборки снега в городе останется на прежнем уровне. Такой неожиданный вывод во время заседания постоянной комиссии по городскому хозяйству и имущественным вопросам ЗакСа сделал единорос Андрей Васильев. В четверг, 22 марта, депутаты вместе с главами районов и чиновниками Смольного обсудили проблему уборки снега.

«Мы заслушали доклады от комитетов и глав районных администраций. Подобные отчеты я слышу в течении последних семи лет. У меня нет претензий к службам, которые не могут за столько лет привести в порядок кровли домов. В рамках предоставленных им полномочий они работают хорошо. Многие даже отлично, только это не приносит результата. Потому что для хорошей работы необходимо менять законодательную базу, установить порядок и правила, как надо убираться, кто убирает», — отметил Васильев. Он напомнил, что в центре города находятся 13 тысяч домов, которым требуется ремонт крыши. В год с трудом ремонтируется не более одной тысячи кровель. Таким образом, чтобы привести все крыши центра Петербурга в порядок потребуется 13 лет.

«Все говорят о новых способах борьбы со снегом и наледью на крышах. А надо бороться не с этим, а устранять первопричину. Если мы приведем дома в порядок, то такая проблема просто не будет стоять. Может, нам действительно стоит объявить вотум недоверия губернатору, чтобы эта проблема сдвинулась с мертвой точки», — резюмировал депутат Васильев.

По словам зампреда жилищного комитета Сергея Шарлаева, главная проблема — это финансирование.

«Мы делаем свою работу хорошо, контроля тоже достаточно. Но финансовый вопрос, конечно превалирует. Поэтому будут средства, не будет проблем с уборкой снега, — резюмировал он.

 

 

 

 

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