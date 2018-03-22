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23 Март, 2018


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Реформу в сфере мусоропереработки отложили ещё на квартал

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в: Новости
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Изначально предполагалось перейти на новую систему к началу 2017 года

Переход на новую систему обращения с твёрдыми бытовыми отходами завершится не в январе, как предполагалось ранее, а к марту-апрелю 2019 года, когда будут сформированы территориальные схемы и в регионах пройдут конкурсы по выбору единого оператора. Об этом в ходе вчерашнего селекторного совещания в Минстрое РФ сообщил Андрей Чибис заместитель министра строительства и ЖКХ, курирующий проведение новой коммунальной реформы в сфере обращения с ТКО.

Напомним, закон о переносе сроков начала реформирования системы обращения с отходами был принят Госдумой ещё в декабре 2016 году – старт был отложен до 1 января 2019 года. При этом изначально предполагалось перейти на новую систему к началу 2017 года. Однако, неготовность регионов к внедрению законодательных новаций сдвигает эти сроки ещё дальше.

Петербург выбрал регионального оператора по итогам конкурсных процедур в январе этого года, победителем стало подведомственное комитету по благоустройству СПб ГУП «МПБО-2». Однако, соглашение со Смольным в феврале было приостановлено арбитражным судом Петербурга в связи с иском гатчинского ООО «Новый свет-ЭКО». В Ленобласти коммунальщики согласно действующему законодательству объявят конкурс до 1 мая 2018 года.

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