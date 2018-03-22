Смольный снова захотел прогнать «Терра Нову» с намыва Васильевского острова

На раздумья дали две недели

Вице-губернатор Игорь Албин дал поручение комитету имущественных отношений (КИО) Смольного вновь рассмотреть вопрос о возможности расторжения в суде инвестиционного соглашения Петербурга и ЗАО «Терра Нова» по освоению намывных территорий Васильевского острова. Об этом сообщает пресс-служба главы строительного блока. Как считают в Смольном по итогам совещания о перспективах развития территории, инвестор все-таки не выполнил условия по созданию новых земель в западной части Васильевского острова.

По словам главы комитета по градостроительству и архитектуре Владимира Григорьева, помимо жилья на 60 тысяч человек на намыве должны были появиться 18 объектов дошкольного образования, 9 школ, две поликлиники и одно больничное учреждение, три кабинета врача общей практики, два крытых спортивных комплекса и иные социально значимые объекты.

После принятия новых нормативов градостроительного проектирования из расчета 28 кв. м общей площади квартир на 1 человека расчетная численность населения намыва составит 64 тысяч человек. Дефицит мест в детсадах, школах существенно увеличится. Это обстоятельство ЗАО «Терра Нова» никак не учитывает.

Заместитель председателя комитета по строительству Евгений Барановский уточнил, что городу пока не удается выйти на соглашения с фактическими застройщиками по строительству и передаче городу школ и детских садов. При этом, по предварительным подсчетам, расходы городской казны на строительство объектов социального назначения в этой части Петербурга могут составить 6,8 млрд рублей. С учетом бюджетных процедур и необходимости решения имущественно-правовых вопросов в отношении земельных участков под объектами будущего строительства на бюджетные стройки может уйти не менее 4-х лет.

В свою очередь, вице-губернатор Игорь Албин подчеркнул необходимость синхронизации сроков ввода объектов жилого и социального назначения для обеспечения комфортных условий проживания граждан и поручил профильным ведомствам откорректировать «дорожную карту» по комплексному развитию территории с учетом строительства за счет средств застройщиков социальных объектов и плановых бюджетных строек.

«Принципиальным моментом в отношениях города и ЗАО «Терра-Нова», как было отмечено на совещании, является исполнение инвестором взятых на себя обязательств по созданию намывных территорий. Согласно заключению Городской комиссии по основаниям, фундаментам и подземным сооружениям при КГА, учитывая необходимость соблюдения технологических процессов, стабилизация земельных участков не может быть выполнена в предусмотренный договором аренды срок. При этом экспертами было установлено, что на территории намыва необходимо организовать геотехнический мониторинг консолидации грунтов», — подчеркивают в пресс-службе Игоря Албина.

По итогам совещания глава строительного блока Смольного выставил двухнедельный срок КИО

для подготовки предложений по решению проблемных вопросов ведения строительства на территории Невской Губы Васильевского острова.

Отметим, что летом 2017 года Смольный уже выступал с серьезным выпадом в адрес инвестиционных проектов по строительству жилья на намывных территориях Васильевского острова. Чиновники сочли, что строить на намыве нельзя, так как оператор провалил сроки, территория в целом нестабильна, а 4,7 млрд на инфраструктуру — слишком тяжелое бремя для бюджета.

Затем в строительном блоке Смольного изменили позицию и сообщили, что обвинения носили, скорее, предупредительный характер. Как сообщил тогда вице-губернатор Игорь Албин, проект намыва на Васильевском острове «будет продолжен». «Но очевидно, что компания «Терра Нова» не исполнила свои обязательства по созданию намывных территорий, в том числе по объектам инженерной инфраструктуры, и именно на это обстоятельство мы обратили внимание компании. Что она таким образом нарушает условия инвестсоглашения», — заявлял Игорь Албин.

Таким образом в Смольном намеривались заставить компанию строить за свой счет социальные и инфраструктурные объекты в добровольно-принудительном порядке.

Добавим также, что в настоящее время на намыве уже сданы ЖК «Светлый мир «Я — романтик» от Seven Suns Development, ЖК «Капитан Немо» от «Лидер Групп». Заявлены здесь уже и новые проекты от Seven Suns Development – ЖК «Светлый мир «Тихая гавань». Его обещают достроить к 2020 году. К этому же времени на намыве должен появиться ЖК Golden City от Glorax Development. В 2022 году на намывных территориях должны быть построены объекты проекта «Гавань Капитанов» от «Лидер Групп»: ЖК «Нахимов», «Магеллан» и «Колумб».