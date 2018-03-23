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23 Март, 2018


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Особняк и дом Жадимировских на набережной Мойки признан памятником

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в: Новости
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Объект включен в соответствующий реестр

фото: пресс-служба КГИОП

Глава КГИОП Сергей Макаров подписал распоряжение о признании особняка и дома Жадимировских на набережной реки Мойки, 16 объектом культурного наследия регионального значения. Здания включено в соответствующий реестр.

Особняк и дом Жадимировских представляет собой ансамбль зданий в характере классицизма. Архитектурно-художественное решение фасадов сохранилось до настоящего времени с незначительными утратами.

В советское время в особняке жил и работал композитор Вениамин Баснер – заслуженный деятель искусств и народный артист РСФСР. Наибольшую известность композитору принесли его оперетты, военные песни и кино-музыка, в том числе «С чего начинается Родина», «На безымянной высоте», «Березовый сок», «Это было недавно, это было давно», «На всю оставшуюся жизнь». В память композитора на здании в 2005 году установлена мемориальная доска.

В 1920-х годах в доме располагалось северное областное представительство «Главрыба».

В настоящее время в доме на Большой Конюшенной находится детский сад № 43, в доме на набережной Мойки – жилые помещения.

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