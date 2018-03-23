На дороги Ленобласти высыпали 300 тонн соли

Из-за погодных условий уборка трасс 47 региона ведется в усиленном режиме

На расчистку региональных дорог Ленобласти от снегопада вышла дополнительная техника. Дорожные предприятия работают в усиленном режиме. За минувшие сутки от наледи очищено восемь тысяч километров трасс и четыре тысячи километров обочин.

Об этом сообщает пресс-служба 47 региона.

По указанию регионального дорожного комитета, на линии круглосуточно работает почти 450 единиц спецтехники. Для предотвращения образования льда районными дорожными ремонтно-строительными и эксплуатационными управлениями использовано 300 тонн соли и две тысячи кубометров песко-соляной смеси. Диспетчерская служба ГКУ «Ленавтодор» круглосуточно контролирует транспортно-эксплуатационную ситуацию на региональных дорогах: осуществляется прием заявок от пользователей, подразделений УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и других заинтересованных лиц и организаций о возникших проблемах.

Обращения жителей Ленинградской области по вопросам качества содержания и уборки дорог ждут в диспетчерской службе «Ленавтодора» по телефону 8(812)251-42-84 и через электронную почту [email protected]ленавтодор.рф.