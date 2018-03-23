На квитанциях по квартплате больше не будет рекламы

Соответствующий законопроект должен вступить в действие через 60 дней после подписания

Согласительная комиссия Госдумы одобрила к принятию в первом чтении федеральный законопроект, который запретит размещать на квитанциях по квартплате рекламу за исключением социальной или справочно-информационных сведений. Об этом сообщает «РИА-недвижимость».

Этот документ уже был принят в целом Госдумой, но отклонен Советом Федерации осенью прошлого года.

В рамках согласительной комиссии депутаты и сенаторы отдельно уточнили, что запрет не будет распространяться на социальную рекламу и справочные сведения.

Закон должен вступить в силу по истечении 60 дней после дня его официального опубликования.