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23 Март, 2018


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ЗакС намерен резко поднять размер штрафов за неправильную стоянку и остановку машин

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в: Новости
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За остановку на трамвайных путях придется заплатить 4 тысячи рублей

vk.com/spb_today

Депутаты городского парламента намерены серьезно ужесточить ответственность за нарушение правил стоянки и остановки транспорта. Комитет по законодательству ЗакСа в пятницу, 23 марта, одобрил к принятию в первом чтении соответствующие поправки.

Как пояснил один из авторов документа глава комитета Денис Четырбок, предлагается увеличить штрафы за неправильную стоянку и остановку в четыре раза – с 500 до 2 тыс. рублей. Штрафом в 3 тыс. рублей против нынешней 1 тыс. рублей обойдется стоянка на пешеходном переходе и ближе пяти метров перед ним, а также на остановках маршрутного транспорта. Столь же дорогой для нарушителей окажется и остановка автотранспорта на трамвайных путях. При этом для жителей Москвы и Петербурга штрафы составят 4 тыс. рублей. Как отметил депутат, предлагаемые меры направлены в первую очередь не на сбор платежей, а на предупреждение новых правонарушений: высокие суммы штрафов должны заставить потенциального нарушителя задуматься о том, что ему выгоднее.

«Нынешние размеры штрафов не соответствуют степени их общественной вредности. Предусмотренные законом санкции не останавливают водителей от всякого рода нарушений. В таких мегаполисах, как Москва и Санкт-Петербург, где и без того очень сложная транспортная ситуация, имеет смысл установить более жесткие санкции, чем в других регионах. Необходимо воспитывать культуру вождения. Эту затянувшуюся «вакханалию» на российских дорогах уже давно пора прекратить», — пояснил Денис Четырбок.

Отметим, что последние изменения в указанную часть КоАП вносились еще в 2011 году.

 

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