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23 Март, 2018


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Главе Волоколамска прочат отставку из-за ЧП с массовым отравлением детей

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в: Новости
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Решение может быть принято в ближайшее время

Евгений Гаврилов до конца недели может быть уволен с поста главы Волоколамского района. Решение может быть принято уже в пятницу, 23 марта, сообщает fedpress со ссылкой на собственные источники.

Как напоминает издание, на этой неделев Волоколамске стало известно о массовом отравлении жителей города, прежде всего, детей. В местную больницу попали десятки школьников с жалобами на тошноту, головокружение и рвоту. По факту ЧП правоохранительные органы приступили к проверке. Тогда же около центральной районной больницы Волоколамска собрались на митинг местные жители. Они потребовали объяснений от властей и угрожали физической расправой Евгению Гаврилову.

Добавим также, что Волоколамск стал одним из подмосковных городов, где жители активно протестуют за закрытие мусорного полигона «Ядрово».

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