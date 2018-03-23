Plaza Lotus Group передумала строить отель на Синопской набережной

Соответствующее распоряжение КГА подготовил на основании обращения самой компании

Глава КГА Владимир Григорьев издал распоряжение об отмене подготовки ППТ для строительства отеля на Синопской набережной. Документ был подготовлен на основании обращения инвестора проекта ООО «УК «Аурум Менеджмент», которое принадлежит АО «Синопская набережная» (входит в состав структуры Plaza Lotus Group Бориса и Михаила Зингаревичей) и ЗАО «Олминея» (аффилирована с «РВМ капитал»).

Участок инвестор получил в конце 2017 года на основании постановления градоначальника Георгия Полтавченко. За надел в городской бюджет должны были перечислить 2,7 млн рублей в год. При этом проект строительства шести отелей вошел в список стратегических для Петербурга. Plaza Lotus Group хотела возвести отели, в том числе, на улице Александра Невского, проспекте Большевиков, Витебском проспекте, улице Кораблестроителей и Приморском проспекте.

Земли инвестор получил в качестве компенсации за отказ от проекта по реставрации и приспособлению Конюшенного ведомства.