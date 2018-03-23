Ленобласть подписала контракт на проектирование поликлиники в Кудрово на 600 мест

К возведению объекта приступят после выбора подрядчика

Власти Ленобласти подписали контракт на 18,8 млн рублей на проектирование поликлиники для взрослых в Кудрово на 600 мест. Заказчиком выступает ГКУ «Управление строительства Ленинградской области», сообщает пресс-служба правительства 47 региона.

Напомним, ранее стало известно, что проектировать объекта будет петербургское ООО «Точное проектирование». Выполнить работы компании предстоит за 390 дней.

Согласно техзаданию, поликлиника сможет принимать 600 посетителей в смену: 410 взрослых и 190 детей. Предусмотрены отделения скорой и неотложки, стоматологии и травматологии¸ общей медицины, дневной стационар и другие лечебные подразделения. Здание будет пятиэтажным, с техническим подпольем. Подрядчику предстоит включить в перечень работ мониторинг 30-метровой зоны ближайшей застройки.

Строительство новой поликлиники начнётся по окончании проектирования после выбора подрядной организации в ходе конкурсных процедур.