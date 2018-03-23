Полтавченко: Петербург может претендовать на проведение летних Олимпийских игр

Речь идет о 2032 или 2036 годах

У Петербурга есть планы по возможному выдвижению в качестве города-кандидата на проведение летних Олимпийских игр 2032 или 2036 годов. Об этом сообщил градоначальник Северной столицы Георгий Полтавченко в ответе на депутатский запрос представителей «Партии роста».

В документе народные избранники настаивали на том, что запретить строительство океанариума в парке Интернационалистов в Купчино и предложить девелоперу проекта другой надел, от возведения стадиона на котором отказалась ФК «Зенит», сообщает Regnum.

В своем ответе Георгий Полтавченко заявил, что на пятне еще возможно возведение спортивного объекта, который и потребуется для Олимпийских игр.

В 2017 году власти Петербурга уже заявляли о намерении подать заявку на игры на 2028 год, но вице-премьер РФ Дмитрий Козак назвал такие высказывания «гипотетическими».

Напомним также, что в строительстве океанариума была заинтересована компания «Оптима», структура московского ЗАО «Киевская площадь». Инвестор хотел вложить в строительство объекта 15 млрд рублей. Проект был признан стратегическим. Приступить к строительству океанариума обещали в последний раз в конце 2017 года. На возведение объекта требовалось 5 лет.

Примечательно, что проект океанариума был анонсирован комитетом в 2013 году