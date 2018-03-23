жк днепропетровская 37

24 Март, 2018


Актуальное
Главная
Новости

Полтавченко: Петербург может претендовать на проведение летних Олимпийских игр

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Речь идет о 2032 или 2036 годах

У Петербурга есть планы по возможному выдвижению в качестве города-кандидата на проведение летних Олимпийских игр 2032 или 2036 годов. Об этом сообщил градоначальник Северной столицы Георгий Полтавченко в ответе на депутатский запрос представителей «Партии роста».

В документе народные избранники настаивали на том, что запретить строительство океанариума в парке Интернационалистов в Купчино и предложить девелоперу проекта другой надел, от возведения стадиона на котором отказалась ФК «Зенит», сообщает Regnum.

В своем ответе Георгий Полтавченко заявил, что на пятне еще возможно возведение спортивного объекта, который и потребуется для Олимпийских игр.

В 2017 году власти Петербурга уже заявляли о намерении подать заявку на игры на 2028 год, но вице-премьер РФ Дмитрий Козак назвал такие высказывания «гипотетическими».

Напомним также, что в строительстве океанариума была заинтересована  компания «Оптима», структура московского ЗАО «Киевская площадь». Инвестор хотел вложить в строительство объекта 15 млрд рублей. Проект был признан стратегическим. Приступить к строительству океанариума обещали в последний раз в конце 2017 года. На возведение объекта требовалось 5 лет.

Примечательно, что проект океанариума был анонсирован комитетом в 2013 году

Теги:

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X