Детскую поликлинику в Сертолово могут достроить к концу 2019 года

На возведение объекта в этом году из бюджета Ленобласти направят 765 млн рублей

Детскую поликлинику в Сертолово планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года. Об этом стало известно по итогам совещания с участием заместителя председателя правительства 47 региона Михаила Москвина.

Как было отмечено на мероприятии, в настоящее время возведение объекта идет с опережением графика на один месяц — застройщик сделал фундамент, залил контур цокольного этажа. К концу месяца, после завершения кладки перекрытий, начнутся работы по строительству первого этажа.

По словам Михаила Москвина, затем начнется внутренняя отделка и наполнение здания инженерными сетями и оборудованием

В региональном бюджете в этом году на строительство поликлиники заложено 765 млн рублей.

Заказчиком строительства является ГКУ «Управление строительства Ленинградской области», подрядчиком — ООО «Теплосфера». Стоимость контракта строительства первого этапа, в который входят поликлиника площадью 17 тысяч 783,8 кв. м на 850 посещений в смену (в том числе стационар дневного пребывания на 120 коек, отделение скорой медицинской помощи, подземный паркинг для сотрудников, контрольно-пропускной пункт, котельная, наружные инженерные сети) составляет 3,067 млрд рублей. Второй этап — комплекс больницы с администрацией и аптекой.