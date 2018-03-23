жк днепропетровская 37

24 Март, 2018


Актуальное
Главная
Новости

Детскую поликлинику в Сертолово могут достроить к концу 2019 года

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

На возведение объекта в этом году из бюджета Ленобласти направят 765 млн рублей

Детскую поликлинику в Сертолово планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года. Об этом стало известно по итогам совещания с участием заместителя председателя правительства 47 региона Михаила Москвина.

Как было отмечено на мероприятии, в настоящее время возведение объекта идет с опережением графика на один месяц — застройщик сделал фундамент, залил контур цокольного этажа. К концу месяца, после завершения кладки перекрытий, начнутся работы по строительству первого этажа.

По словам Михаила Москвина, затем начнется внутренняя отделка и наполнение здания инженерными сетями и оборудованием

В региональном бюджете в этом году на строительство поликлиники  заложено 765 млн рублей.

Заказчиком строительства является ГКУ «Управление строительства Ленинградской области», подрядчиком — ООО «Теплосфера». Стоимость контракта строительства первого этапа, в который входят поликлиника площадью 17 тысяч 783,8 кв. м на 850 посещений в смену (в том числе стационар дневного пребывания на 120 коек, отделение скорой медицинской помощи, подземный паркинг для сотрудников, контрольно-пропускной пункт, котельная,  наружные инженерные сети) составляет 3,067 млрд рублей. Второй этап — комплекс больницы с администрацией и аптекой.

 

Теги:

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X