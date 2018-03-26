Полтавченко: Петербург готов оказать помощь пострадавшим при пожаре в ТРЦ в Кемерово

Трагедия должны стать примером по организации пожарной безопасности в местах массового скопления людей

Власти Северной столицы в случае необходимости готовы оказать помощь пострадавшим при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом заявил градоначальник Петербурга Георгий Полтавченко. По его словам, это трагедия особенна страшна тем, что среди более, чем 50 пострадавших, есть дети.

«Эта жуткая трагедия должна стать примером для всех городов и регионов по организации пожарной безопасности в местах массового скопления людей. В эти трудные дни от имени правительства Петербурга и жителей нашего города выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю им душевных сил и стойкости, а всем пострадавшим – скорейшего выздоровления», — подчеркнул Георгий Полтавченко.

Напомним, пожар в кинотеатре ТРЦ начался днем 25 марта. По официальным данным Следственного комитета, погибли 53 человека, еще около 50 человек пострадали. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают собственников ТРЦ, где в помещении кинотеатра уже обвалилась крыша.