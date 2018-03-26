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26 Март, 2018


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Особняк Слепцова на Большой Конюшенной улице стал памятником

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в: Новости
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фото: пресс-служба КГИОП

Объект включен в соответствующий реестр

На сайте КГИОП опубликовано распоряжение главы ведомства Сергея Макарова о признании региональным памятником «Особняка Сильванской (Слепцова)» на Большой Конюшенной улице, 9.

Объект включен в соответствующий реестр.

Как отмечают в пресс-службе КГИОП, интерьеры здания представляют собой яркий образец поздней эклектики, фасады – раннего модерна. Лицевой фасад дома сохранился

с начала ХХ века до настоящего времени с незначительными утратами. В здании не утрачена комплексная отделка интерьеров с лепными плафонами и изразцовыми печами.

На цоколе здания имеется памятная отметка о наводнении 23 сентября 1924 года. Оно было вторым в истории города по разрушительной силе и высоте подъема воды – 369 см выше ординара.

С 1934 году по 1965 годы в здании размещались школы. Долгое время особняк занимал «Леноблпотребсоюз». В настоящее время здание используется под административные цели.

 

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