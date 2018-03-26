В «Балтийской жемчужине» появятся поликлиника и полицейский участок

Кроме того, здесь должны приступить к строительству нового детсада

В планах ЗАО «Балтийская жемчужина» приступить в ближайшее время к строительству на территории КОТ поликлиники, полицейского участка и нового детсада. Об этом сообщает пресс-служба девелопера.

Как напоминают там, на территории микрорайона активно развивается социальная и коммерческая инфраструктура: построены и функционируют 2 общеобразовательные школы, 4 детских сада с бассейнами, во всех дворах расположены детские и спортивные площадки.

На данный момент территория освоена на 70%, здесь проживают более 15 тысяч человек. О том, как развивается проект кота, можно прочитать здесь.