ТРК Петербурга и Ленобласти ждут массовые проверки

В перечень войдут все крупные объекты

Власти Петербурга и Ленобласти практически одновременно объявили о начале массовых внеплановых проверок на предмет пожарной безопасности крупных торгово-развлекательных комплексов двух регионов.

По данным ПД, в Северной столице список объектов уже подготовил комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка. В перечень включено 80 ТРК. Список направят для согласования в МЧС России по Петербургу.

В Ленобласти по поручению главы 47 региона Александра Дрозденко создана соответствующая рабочая группа. Чиновникам на местах приказано незамедлительно повысить внимание к пожарной безопасности общественных зданий, проверить их техническую оснащенность средствами и системами пожаротушения, организовать учения по эвакуации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Напомним, пожар в кинотеатре ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово начался днем 25 марта. По официальным данным Следственного комитета, погибли 53 человека, еще около 50 человек пострадали. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают собственников ТРЦ, где в помещении кинотеатра уже обвалилась крыша. Ряд СМИ сообщают о возможном новом возгорании в здании ТРЦ.