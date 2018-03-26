Снегопады задержатся в Петербурге до начала апреля

Но к пятнице потеплеет до нуля

До конца недели в Петербурге и Ленобласти еще возможны снегопады. К среде в Северную столицу вновь придет серьезное похолодание, а температура поднимется до нуля градусов только к пятнице.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сотрудников Гидрометцентра. Так, в Петербурге ночью на этой неделе еще может похолодать до — 10, — 12 градусов, а в пригородах столбик термометра опуститься и до -15 градусов. Днем потеплеет до – 3 градусов. И только в пятницу температура преподнесет приятный подарок в виде оттепели около нуля градусов. Однако благоприятную картину может испортить северный ветер со скоростью 3-8 м/с.

Как в Петербурге, так и в Ленобласти снег будет идти преимущественно днем. Атмосферное давление существенно меняться не будет.