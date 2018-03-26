Смольный: станция «Новокрестовская» перешла в пусковую стадию

Об открытии «Беговой» по-прежнему ничего не известно

Строящаяся станция метро «Новокрестовская» перешла в пусковую стадию. К такому выводу пришли участники выездного совещания на объект под руководством вице-губернатора Игоря Албина.

Как напомнили в пресс-службе главы строительного блока, в настоящее время завершаются работы по монтажу контрактного рейса. А напряжение на него подадут уже 31 марта.

С 19 марта в так называемые ночные окна здесь уже ходят хозяйственные поезда (мотовозы). С их помощью на станцию доставляются оборудование и материалы.

В апреле на станции появятся лифты для малобильных групп населения. Завершаются работы на кровле, в течение апреля будут выполнены фасады станционного павильона. Здесь регулярно трудятся 726 человек.

Напомним, что в тестовом режиме станция впервые должна принять болельщиков в рамках матча Зенит – ЦСКА 29 апреля. Ранее сообщалось, что одновременно со станцией «Новокрестовская» должна открыться и «Беговая». В этом усомнился глава КРТИ Сергей Харлашкин. О готовности к открытии «Беговой» пока ничего не сообщается.