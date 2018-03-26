жк днепропетровская 37

26 Март, 2018


Актуальное
Главная
Новости

Горсуд не дал спикеру ЗакСа Макарову превратить стройки Петроградки в скверы

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Застройщики отстояли свои конституционные права на частную собственность

Петербургский городской суд не позволил спикеру ЗакСобрания Вячеславу Макарову переводить частные земли в зоны зеленых насаждений — под скверы.

Как сообщили Stroypuls.ru в пресс-службе петербургских судов, сегодня фемида рассмотрела иски двух застройщиков к Законодательному Собранию и губернатору Георгию Полтавченко, подписавшему изменения в закон «О зеленых насаждениях…».

Так, компании «Балтийская коммерция» удалось вычеркнуть из текста закона свой проект в квартале между ул.Корпусной, ул.Средней Колтовской, ул.Малой Зелениной, ул.Петергофской. Компания намеревалась построить здесь жилье. В итоге участок исключен из закона о зеленых насаждениях с момента вступления решения суда в силу.

Компания «Статус Эр» оспорила включение в закон о зеленых насаждениях участка на углу Лодейнопольской и Петрозаводской улиц. Речь идет о проекте «Кингдом» от «Аквилон-Инвест». К этому проекту у Макарова была личная неприязнь, о стройке спикер отзывался как об очевидной «уплотнительной застройке». И это при том, что ранее на участке не было сквера, а была стихийная стоянка. Отметим, что у здания уже есть фундамент и работы на объекте, по данным Stroypuls.ru уже возобновлены.

Отметим также, что по словам юристов, в перечень территорий ЗНОП нельзя включать территории, находящиеся в частной собственности, но главе ЗакСа это не помешало.

Теги:

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X