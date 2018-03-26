Горсуд не дал спикеру ЗакСа Макарову превратить стройки Петроградки в скверы

Застройщики отстояли свои конституционные права на частную собственность

Петербургский городской суд не позволил спикеру ЗакСобрания Вячеславу Макарову переводить частные земли в зоны зеленых насаждений — под скверы.

Как сообщили Stroypuls.ru в пресс-службе петербургских судов, сегодня фемида рассмотрела иски двух застройщиков к Законодательному Собранию и губернатору Георгию Полтавченко, подписавшему изменения в закон «О зеленых насаждениях…».

Так, компании «Балтийская коммерция» удалось вычеркнуть из текста закона свой проект в квартале между ул.Корпусной, ул.Средней Колтовской, ул.Малой Зелениной, ул.Петергофской. Компания намеревалась построить здесь жилье. В итоге участок исключен из закона о зеленых насаждениях с момента вступления решения суда в силу.

Компания «Статус Эр» оспорила включение в закон о зеленых насаждениях участка на углу Лодейнопольской и Петрозаводской улиц. Речь идет о проекте «Кингдом» от «Аквилон-Инвест». К этому проекту у Макарова была личная неприязнь, о стройке спикер отзывался как об очевидной «уплотнительной застройке». И это при том, что ранее на участке не было сквера, а была стихийная стоянка. Отметим, что у здания уже есть фундамент и работы на объекте, по данным Stroypuls.ru уже возобновлены.

Отметим также, что по словам юристов, в перечень территорий ЗНОП нельзя включать территории, находящиеся в частной собственности, но главе ЗакСа это не помешало.