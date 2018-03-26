КГА: ППТ для океанариума в Купчино больше не разрабатывается

Документ должны были подготовить до 20 марта этого года, и теперь срок истек

Срок подготовки проекта планировки территории для размещения крупнейшего в Европе океанариума в Купчино на части земель парка Интернационалистов истек 20 марта этого года. В настоящее время подготовкой документа больше никто не занимается.

Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ответ КГА Смольного на депутатский запрос лидера фракции «Партия роста» в ЗакСе Оксаны Дмитриевой.

Народная избранница поинтересовалась также у чиновников, когда по проекту состоятся общественные слушания. Конкретный ответ на этот вопрос Оксана Дмитриева получить не смогла, но в Смольном не исключили все же возможность реализации проекта без его обсуждения с населением и градозащитникам.

Напомним, против строительства океанариума местные жители выступают уже не первый год. В реализации проекта заинтересована компания «Оптима», структура московского ЗАО «Киевская площадь». Инвестор хотел вложить в строительство объекта 15 млрд рублей. Проект был признан стратегическим. Приступить к строительству океанариума обещали в последний раз в конце 2017 года. На возведение объекта требовалось 5 лет.

Примечательно, что проект океанариума был анонсирован комитетом в 2013 году.

При этом 23 марта губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что в парке Интернационалистов возможно строительство спортивного объекта для проведения летних Олимпийских игр 2032 или 2036 годов. Возвести его могут на наделе, на который активисты предлагали «перенести» скандальный океанариум.