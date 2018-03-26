За ремонт дорог в Петербурге возьмутся три крупнейших подрядчика

Лоты в Смольном распределили по административным районам

В Смольном подвели итоги конкурсов по выбору генеральных подрядчиков по ремонту дорог Петербурга в 2018 году. Четыре лота, распределенные по административным районам, поделили три крупнейшие в Северной столице дорожно-строительные организации. Это ЗАО «АБЗ-Дорстрой», Строительная компания «Орион плюс» и Акционерное общество «ВАД», сообщает пресс-служба КРТИ.

На юго-западном и юго-восточном направлениях за приведение трасс и магистралей возьмется за 1,6 млрд рублей ЗАО «АБЗ-Дорстрой». В северо-восточных районах восстановит дорожное полотно за 997 млн рублей СК «Орион плюс». В северо-западной зоне подрядчиком Смольного за почти 1 млрд рублей выбрано АО «ВАД».

Наибольший объем работ сосредоточен в Приморском районе. Здесь предстоит починить свыше 400 тысяч кв.метров дорожного покрытия. Так, Парашютную улицу отремонтируют от КАД до 3-й линии 1-й половины.

В Курортном районе приведут в нормативное состояние Зеленогорское шоссе.

А для ремонта Невского проспекта подрядчик пока еще не определен. Его выберут в ближайшее время. Начальная цена контракта составят 219 млн рублей. Приступить к работам, которые займут 2 месяца, должны с апреля.

Всего в этом году предстоит отремонтировать 95 трасс и магистралей, еще по 2 объектам будут выполняться проектно-изыскательские работы.

Начать работать подрядчику смогут, как только позволит погода.