Смольный выберет концессионера для трамвая в Славянку только через месяц

Осталось два претендента, но заявленная ими цена чиновников смущает

Власти Петербурга приняли решение перенести подведение итогов тендера по определению концессионера для строительства второй линии частного трамвая сети Купчино – Шушары – Славянка с понедельника, 26 марта, на 23 апреля. Из пяти претендентов остались двое: ООО «БалтНедвижСервис» (создано ГК «АБЗ-1» и Газпромбанком) и ООО «Трамвайные сети Северной столицы» (ООО «СЕСТ Инфраструктурный консалтинг» и структуры ВТБ). Однако, как сообщает «Фонтанка», заявленная ими цена вопроса смутила чиновников.

Так, изначальная стоимость контракта составляла почти 90 млрд рублей. ООО «БалтНедвижСервис» согласилось воплотить замыслы Смольного в жизнь за демпинговые 58 млрд рублей. То есть, на 30 млрд меньше.

ООО «Трамвайные сети Северной столицы» предложило 75 млрд рублей.

На конкурс также раньше заявлялись ООО «Третья концессионная компания», ООО «Трамвайные пути Северной Столицы», АО «Макиол Иншаат Санайи туризм Ве Тиджарет А.Ш.» и ООО «АйСиЭйЛТ».

Победителю конкурса предстоит привлечь инвестиции минимум в 25,9 млрд рублей, разработать градостроительную и проектную документацию, построить трамвайную линию и депо, закупить 22 трамвая и эксплуатировать сеть. Соглашение заключат на 30 лет. Доехать от Купчино до Славянки можно будет за 40 минут.

На первом этапе должен появиться участок от «Балканской площади» до Новгородского проспекта. Его предстоит возвести, как максимум, за 4 года со дня подписания соглашения. Дотянуть линию непосредственно до Славянки предстоит при наибольшем сроке за 5 лет.