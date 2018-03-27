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27 Март, 2018


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В Смольном назвали худшие по уборке улиц от снега районы

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в: Новости
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Антирейтинг составили на основе народного опроса

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко по окончании заседания городского правительства привел данные опроса петербуржцев о качестве уборки трасс и дворов от снега. В каждом районе в голосовании приняли участие около 400 человек. Антилидерами в двух номинациях стали Петроградский и Адмиралтейский районы.

Так, в целом по Петербургу положительно качество уборки дорог оценивают 48,8% горожан, отрицательно -23,6%.

При этом в Петроградском и Адмиралтейском районах количество отрицательных отзывов превышает количество положительных оценок. Так, неудовлетворительной уборку магистралей в Петроградском районе считают 38,9 участников опроса, в Адмиралтейском – 36,3%.

Приемлемой ее назвали 33,7% и 34,8% петербуржцев соответственно по двум районам.

В целом удовлетворены уборкой снега во дворах 43,7% петербуржцев, отрицательно ее оценивают 28,2% граждан. Соответственно, в Петроградском районе 50% опрошенных считают, что с уборкой жилищники не справились, в Петроградском – 44%. Оценку «удовлетворительно» поставили 24% и 27% соответственно по двум районам.

«Можно говорить, что это давно освоенные территории с плотной застройкой. Но такого нет в том же Центральном районе», — заявил Георгий Полтавченко.

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