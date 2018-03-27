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27 Март, 2018


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В мае остановки для «Чижика» сдадут под ключ

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в: Новости
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А летом территории рядом с трамвайной сетью благоустроят

Трамвай "Чижик"В мае этого года по пути следования маршрута скоростного трамвая «Чижик» в Красногвардейском районе смонтируют остановочные павильоны под ключ. Об этом стало известно по итогам совещания с участием вице-губернатора Игоря Албина. К середине июня прилегающие к сети территории благоустроят и озеленят.

По словам заместителя генерального директора ПАО Группа «ЛСР» Леонида Сорокко , есть и выявленные недоделки. Это некачественный монтаж шкафов нетяговых потребителей, проблемы с запиткой сети и т.д. устранить недоделки планируется в течении апреля.

Напомним, в марте для петербуржцев проезд на «Чижике» пока остается бесплатным, но с апреля начнут действовать общегородские тарифы.

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