В мае остановки для «Чижика» сдадут под ключ

А летом территории рядом с трамвайной сетью благоустроят

В мае этого года по пути следования маршрута скоростного трамвая «Чижик» в Красногвардейском районе смонтируют остановочные павильоны под ключ. Об этом стало известно по итогам совещания с участием вице-губернатора Игоря Албина. К середине июня прилегающие к сети территории благоустроят и озеленят.

По словам заместителя генерального директора ПАО Группа «ЛСР» Леонида Сорокко , есть и выявленные недоделки. Это некачественный монтаж шкафов нетяговых потребителей, проблемы с запиткой сети и т.д. устранить недоделки планируется в течении апреля.

Напомним, в марте для петербуржцев проезд на «Чижике» пока остается бесплатным, но с апреля начнут действовать общегородские тарифы.