Смольный: несмотря на падение спроса на жилье, застройщики не снижают стоимость «квадрата»

Это сказывается на финансовых показателях девелоперов

По итогам 2017 года в Северной столице отмечается значительное снижение спроса на жилье, однако девелоперы никак не реагируют и продолжают держать цены на высоком уровне. Об этом заявил на заседании городского правительства председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Иван Филиппов.

По его мнению, это приводит к снижению объема продаж и негативно сказывается на финансовых показателях деятельности крупнейших застройщиков.

«При этом строительные организации продолжают поддерживать цены на достаточно высоком уровне», — подчеркнул он.

Вместе с тем, в Смольном рассчитывают на дальнейший рост ипотечного рынка в 2018 году. По итогам 2017 года он вырос на 40% и составил 129 миллиардов рублей, что выше докризисного уровня.