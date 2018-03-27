В Ленобласти в апреле подпишут соглашения о завершении строительства проблемных объектов

Среди потенциальных участников «Норманн», «Навис», «О2 Development» «Главстойкомплекс», «Лидер групп», «Ленспецстрой»

Власти Ленобласти намерены в апреле заставить застройщиков, имеющих проблемные объекты, подписать с 47 регионом соглашения о достройке жилых комплексов. Об этом сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства региона по строительству Михаил Москвин.

Там подчеркивают, что тексты соглашений о взаимодействии по завершению проблемных объектов подготовят до конца марта. Договоренности будут закрепляться между правительством Ленобласти, муниципалитетами двух уровней и застройщиком. В них будут также прописаны обязанности сторон по вводу объектов, сроки их ввода, сведения о финансировании работ.

В частности, соглашения планируется заключить с застройщиками и дочерними структурами компаний «Норманн» , «Навис», «О2 Development», «Главстойкомплекс», «Лидер групп», «Ленспецстрой».

«Мы будем оказывать любую организационную поддержку застройщику, идти ему навстречу и делать послабления, где это возможно в рамках закона. Но застройщик и дольщики должны понимать, что власти не могут оказывать финансовую помощь, давать госгарантии под кредиты застройщикам и обязывать ресурснабжающие организации подключать их дома бесплатно», — заявил Михаил Москвин.