жк днепропетровская 37

27 Март, 2018


Актуальное
Главная
Новости

Смольный утвердил ППТ для развязки ЗСД с Новым шоссе

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Публичных слушаний по объекту проводить не будут

ЗСД
Фото: whsd.ru

Власти Петербурга утвердили проект планировки территории для развязки ЗСД и Нового шоссе. Как отметил глава КГА Владимир Григорьев, документ подготовлен по заказу акционерного общества «Западный скоростной диаметр». В ППТ предусматривается формирование 9 земельных участков площадью 13,1 га для размещения линейного объекта.

«Здесь нет объектов охраны. Все соотвествующие согласования получены. И так как развязка – это линейный объект, то общественные слушания проводиться не будут», — пояснил он.

Будущая развязка должна обеспечить вывод на магистраль транспортных потоков поселков Песочный, Левашово, Белоостров и связь города с Курортным районом. Возвести объект должны к 2020 году.

 

Теги:

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X