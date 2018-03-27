Смольный утвердил ППТ для развязки ЗСД с Новым шоссе

Публичных слушаний по объекту проводить не будут

Власти Петербурга утвердили проект планировки территории для развязки ЗСД и Нового шоссе. Как отметил глава КГА Владимир Григорьев, документ подготовлен по заказу акционерного общества «Западный скоростной диаметр». В ППТ предусматривается формирование 9 земельных участков площадью 13,1 га для размещения линейного объекта.

«Здесь нет объектов охраны. Все соотвествующие согласования получены. И так как развязка – это линейный объект, то общественные слушания проводиться не будут», — пояснил он.

Будущая развязка должна обеспечить вывод на магистраль транспортных потоков поселков Песочный, Левашово, Белоостров и связь города с Курортным районом. Возвести объект должны к 2020 году.