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27 Март, 2018


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В торговых комплексах Ленобласти проведут тренировки по эвакуации посетителей

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Дата:
в: Новости
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Во Всеволожске и Гатчине в мероприятиях примет участие лично глава 47 региона Александр Дрозденко

После трагедии в Кемерово во всех торговых комплексах Ленобласти со 2 апреля начнутся комплексные проверки безопасности и тренировки по эвакуации посетителей. Об этом сообщает пресс-служба 47 региона.

По поручению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко учения совместно с главами районов и сотрудниками МЧС пройдут в течение 10 дней

Областные торговые центры будут проверены как на работоспособность систем пожаротушения, так и на умение персонала грамотно организовать эвакуацию посетителей.

Примечательно, что Александр Дрозденко планирует не только координировать эту работу, но и лично примет участие в тренировках на случай чрезвычайных ситуаций во Всеволожске и Гатчине.

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