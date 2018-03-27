Маршрут «Чижика» продлят до Новой Охты

По пути следования скоростного трамвая могут появиться две новые остановки

Часть маршрутов скоростного трамвая «Чижик» в Красногвардейском районе предполагается продлить до конечной станции «Малая Охта», где идет строительство нового кольца и предусмотрено семь приемоотправочных путей.

Об этом рассказала заместитель председателя комитета по транспорту Елена Осинцева на совещании в Смольном. Она пояснила, что такая инициатива появилась после исследований, проведенных «Центром транспортного планирования Санкт-Петербурга». В ходе моделирования была выявлена некорректность проектных решений по конечному пункту трамвая у станции «Ладожская» перспективному пассажиропотоку. Комитетом прорабатывается идея продления тупиковой трамвайной линии у Ладожского вокзала.