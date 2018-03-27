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27 Март, 2018


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Петербуржцам расскажут, как получить сведения из ЕГРН

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в: Новости
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Свои вопросы можно будет задать по телефону горячей линии

Филиал Кадастровой палаты Петербургу проведет в четверг, 29 марта, горячую телефонную линию на тему «Предоставление сведений из ЕГРН». Задать свои вопросы можно будет с 10.00 до 13.00

В ходе горячей линии  заявителей проконсультируют по вопросам предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН, сроках исполнения запросов, а также способах подачи запросов.

На вопросы  петербуржцев ответит начальник отдела подготовки сведений Екатерина Шувалова.

Телефон горячей линии: 8 (812) 408 – 98 — 55

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