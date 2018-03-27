Юристы «Качкин и Партнеры» предлагают лишить Пулковскую обсерваторию права согласовывать застройку

Эксперты считают необходимым отобрать у обсерватории полномочия по согласованию градостроительной документации

Юристы из адвокатского бюро «Качкин и Партнеры» провели антикоррупционную экспертизу проекта изменений в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) в части регулирования защитной парковой зоны Пулковской обсерватории. Эксперты обнаружили массовые нормативные коллизии, отсутствие или неполноту административных процедур и другие коррупциогенные факторы.

Юристы уверены, что нужно «определить необходимость градостроительных ограничений в радиусе территории Пулковской обсерватории», поскольку все документы, на которых основываются защитники обсерватории, не имеют юридической силы и не применяются в Российской Федерации с 1991 года. Напомним, защитники обсерватории часто апеллируют к решению Совнаркома еще в 1945 году. Но решение это никем отменено не было.

В случае выявления потребности в дополнительной охране следует обратиться в Правительство РФ за включением согласований в Перечни исчерпывающих процедур в сфере жилищного строительства и строительства объектов капитального строительства нежилого назначения, после чего должен быть принят законодательный акт, устанавливающий правовые основы для указания в ПЗЗ Санкт-Петербурга соответствующих ограничений», — говорят юристы.

Кроме того, юристы предлагают вовсе исключить совет обсерватории из перечня согласующих органов, а градостроительное регулирование и согласование строительство в защитной парковой зоне оставить исключительно за исполнительным органами власти.