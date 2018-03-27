На территории ЖК «ЗимаЛето» к осени проведут благоустройство

До конца текущего года будут сданы школа и детский сад

Компания Setl City проведет озеленение территории у четвертого корпуса ЖК «ЗимаЛето» в Красногвардейском районе Петербурга. В июле-сентябре 2018 года здесь высадят липы и кусты жимолости. Об этом сообщает пресс-служба девелопера.

Строительство 4-го корпуса находится в завершающей стадии. Сейчас заканчивается возведение жилых секций, в скором времени начнутся работы по устройству кровли. Идет установка дверей и окон, монтаж инженерных коммуникаций. Параллельно производится отделка квартир. По завершении строительства 4-го корпуса в III квартале 2018 года ЖК «ЗимаЛето» будет полностью сдан.

До конца текущего года будут сданы школа и детский сад, которые строятся сейчас во дворе жилого комплекса. В четырехэтажном здании школы кроме учебных классов спроектированы актовые залы, столовая, библиотека, кабинеты для уроков труда и медицинский кабинет; большой спортивный блок включает два бассейна и зал для занятий. В школе смогут обучаться 450 детей и подростков. Детский сад, рассчитанный на 190 мест, оснащен бассейном, физкультурным залом и помещением для занятий музыкой.

Напомним, ранее сообщалось, что жильцы комплекса «ЗимаЛето» в социальных сетях потребовали перебазировать финский завод красок Tikkurila. Как утверждают местные активисты, предприятие располагается в 50 метрах от жилого комплекса. Хотя, согласно существующему закону, это расстояние должно составлять не менее 300 метров.