Главгосэкспертиза: стоимость установки нового радиолокатора в Пулково не завышена

Он разместится на территории действующего локатора «ОРЛ-А»

Главгосэкспертиза не нашла нарушений в определении сметной стоимости реконструкции и технического перевооружения средств наблюдения за полетами воздушных судов в Пулково.

Речь идет об утановке моноимпульсного вторичного радиолокатора (МВРЛ) «Аврора». Он разместится на территории существующей радиолокационной позиции «ОРЛ-А» Пулково. МВРЛ предназначен для осуществления радиолокационного контроля воздушного пространства, обеспечения обнаружения воздушных судов, измерения их координат, запроса и приема дополнительной информации от воздушных судов, оборудованных самолетными ответчиками, с последующей передачей этой информации на средства обработки радиолокационной информации Петербургского центра ОВД и Санкт-Петербургского РЦ ЕС ОрВД ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

Радиолокатор разместят на наделе площадью 1,6 га.