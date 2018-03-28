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28 Март, 2018


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В Красногвардейском районе построят ЖК на 138 тысяч «квадратов»

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в: Новости
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В проекте появятся 4 дома и детсад

Группа компаний «Эталон» к 2021 году завершит строительство нового ЖК «Охта Хаус» в Красногвардейском районе на берегу реки Охты на участках, расположенных по адресу: улица Лагоды, дом 6-7, литер А.

Как сообщает пресс-служба девелопера, комплекс будет состоять из трех 22-этажных и одного 20-этажного жилого корпуса. Всего в ЖК «Охта Хаус» появятся 1 тысяча 683 квартиры. Проектом предусмотрен встроенный детский сад на 140 посетителей. На участке также возведут многоуровневые паркинги.

Завершение строительства жилых корпусов запланировано на четвертый квартал 2020 года, всего проекта – на четвертый квартал 2021 года.

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