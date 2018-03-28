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28 Март, 2018


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В Ленобласти автомобилисты смогут пожаловаться на плохие дороги на горячую линию

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в: Новости
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После поступления жалоб трассы обещают отремонтировать

В Ленинградской области открыта телефонная линия по приему жалоб автомобилистов на обнаруженные после зимы дефекты на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба 47 региона.

Замечания принимаются круглосуточно по телефону диспетчерской службы ГКУ «Ленавтодор» 8(812)251-42-84 или по электронной почте [email protected]ленавтодор.рф.

После поступления жалоб трассы обещают отремонтировать. Такое указание областной дорожный комитет дал подрядным организациям, отвечающим за их содержание. Мера обусловлена постоянными перепадами температуры воздуха, что негативно отражается на дорожном покрытии.

Полноценный сезон ремонтных работ начнётся с наступлением устойчивого «плюса».

 

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